Farsa delirante à sombra do Monty Python

19H55 NO TELECINE CULT

(A Fish Called Wanda). EUA, 1988. Dir. de Charles Crichton, com Jamie Lee Curtis, Kevin Kline.

Crichton foi uma das locomotivas da comédia inglesa nos anos 1950, mas estava beirando os 80 anos - e aposentado - quando fez esta farsa sobre vigarista que convence advogado a participar de assalto e esconde valiosa joia no... Tem a ver com o peixe do título e o filme, que se inscreve no humor virulento e delirante à Monty Python, fez merecido sucesso. É de morrer de rir. Kevin Kline ganhou o Oscar de coadjuvante e é ótimo no papel do amante machão. Reprise, colorido, 108 min.

VEJA TAMBÉM

Olhos de Serpente

(Snake Eyes). EUA, 1998. Dir. de Brian De Palma, com Nicolas Cage. Thriller. TCM, 22 h. Colorido, 98 min.