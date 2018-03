Farrah Fawcett, símbolo sexual dos anos 1970, morre aos 62 anos

Fawcett chegou ao estrelato depois da divulgação de um pôster em que aparecia de maiô vermelho. Ela recebeu o diagnóstico de câncer anal no final de 2006. No ano seguinte o câncer chegou a seu fígado, resistindo a vários tratamentos médicos aos quais ela se submeteu na Alemanha e Califórnia.

"Nossa amada Farrah morreu após uma longa e corajosa batalha contra o câncer", disse em comunicado o companheiro de muitos anos de Fawcett, o ator Ryan O'Neal.

"Embora este seja um momento extremamente difícil para sua família e seus amigos, nós nos reconfortamos recordando os momentos lindos que passamos com Farrah ao longo dos anos e na consciência de que sua vida levou alegria a tantas pessoas pelo mundo afora."

A morte de Fawcett, num hospital de Los Angeles, aconteceu seis semanas depois da transmissão pela TV, em maio, de um videodiário que ela fez com a crônica de sua batalha contra o câncer e seus meses finais de vida.

Intitulado "Farrah's Story", o documentário foi, na prática, um obituário escrito pela própria atriz, que, quando o filme foi exibido, já estava internada num leito hospitalar e tinha perdido seus famosos cabelos.

O'Neal disse que ela quis contar a história em seus próprios termos.

Uma amiga íntima de Fawcett, Alana Stewart, ex-mulher do roqueiro Rod Stewart, disse ao Entertainment Tonight na quinta-feira, depois de deixar o hospital: "Acabo de perder minha melhor amiga. A morte dela foi cheia de paz."

Nascida em 2 de fevereiro de 1947 no Texas, Fawcett estudou arte na faculdade antes de começar a trabalhar como modelo, aparecendo em anúncios de xampu.

Ela começou a fazer participações na TV como convidada no final dos anos 1960, e apareceu no sucesso de TV "O Homem de Seis Milhões de Dólares", depois de casar-se com o astro do programa, Lee Majors, em 1974. Eles se divorciaram no início dos anos 1980.

CULTURA DAS PANTERAS

A carreira de Fawcett decolou graças a um pôster em que ela fazia pose provocante, com sorriso brilhante, vestindo maiô vermelho. Milhares de cópias da foto foram vendidas, e isso a levou a ser escolhida em 1976 para atuar em "As Panteras" ("Charlie's Angels"), seriado de ação sobre três investigadoras particulares lindas e fortes.

No papel da bronzeada e glamurosa Jill Munroe -- parte de um trio que incluía Jaclyn Smith e Kate Jackson --, Fawcett era a estrela mais comentada do seriado. Ela deixou "As Panteras" depois de apenas uma temporada, mas, em função de acordos para resolver ações judiciais, voltou nos anos seguintes como convidada.

Seu rosto aparecia em camisetas, pôsteres e bonecas. Ela acabou virando sinônimo do glamour californiano e inspirou uma mania mundial por cabelos imitando seu penteado.

O "New York Times" certa vez descreveu seu cabelo como "uma obra de arte... emblemática de mulheres no primeiro estágio da liberação -- fortes, confiantes e cheias de alegria."

"O cabelo dela precisava de sua linha telefônica própria", recordou mais tarde Jaclyn Smith, sua colega em "Panteras".

No final de 2008, Fawcett raspou seu cabelo quando começou a perdê-lo em consequência dos tratamentos contra o câncer.

Fawcett posou para a revista Playboy em 1995, o mesmo ano em que ganhou uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood.

Ela teve um filho, Redmond, de Ryan O'Neal. Redmond O'Neal, que tem 24 anos, foi detido em várias ocasiões em 2008 e 2009 por delitos relacionados a heroína e anfetamina, que o levaram a passar algum tempo preso.