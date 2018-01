Farrah Fawcett pede respeito em sua luta contra o câncer A atriz Farrah Fawcett pediu à imprensa que respeite sua privacidade em sua batalha contra o câncer. A atriz confirmou sua doença em nota enviada ao programa "Entertainment Tonight". Segundo o programa de televisão, a atriz sofre de câncer no intestino. Outras fontes, no entanto, afirmam que o câncer é no estômago. "Por favor, respeitem minha intimidade neste momento tão delicado", afirmou a atriz, de 59 anos. "Estou decidida a manter-me forte e lutar, enquanto supero esse tratamento", disse. A atriz também agradeceu pelo apoio, amor e orações recebidos de todo o mundo. O programa mostrou ainda depoimentos de alguns amigos de Farrah, como Robin Williams, Fran Drescher e Tori Spelling. "Não tinha idéia de que isso estivesse ocorrendo. A amo muito", afirmou Spelling.