Farrah Fawcett mostrará em vídeo sua luta contra o câncer

A atriz Farrah Fawcett vai divulgar publicamente a batalha que trava há dois anos e meio contra um câncer anal, contando a história à sua própria maneira, num diário em vídeo a ser exibido pela televisão americana na próxima semana.

A ex-estrela do seriado "As Panteras" relata suas lutas particulares e os tratamentos aos quais se submeteu nos EUA e na Alemanha em "Farrah's Story", que será exibido pela NBC em 15 de maio, informou a rede na terça-feira.

"Nunca entendi por que as pessoas se interessam por qualquer coisa que eu faço. Até agora", disse em comunicado a atriz de 62 anos.

"Por mais que eu teria gostado de manter sigilo em torno de meu câncer, hoje entendo que tenho certa responsabilidade para com as pessoas que estão travando suas próprias lutas e talvez se beneficiem de tomar conhecimento da minha."

Rodado com sua própria câmera de vídeo caseira e narrada por Fawcett, o especial de duas horas inclui participações de Ryan O'Neal, parceiro de longa data da atriz, e de suas colegas "Panteras" Jaclyn Smith e Kate Jackson.

Apesar de ter nascido no Texas, nos anos 1970, Farrah Fawcett se tornou símbolo de Hollywood e do glamour californiano, no papel da bronzeada loira que fazia uma detetive à paisana num popular seriado de TV.

Ela recebeu o diagnóstico de câncer anal em setembro de 2006. Quatro meses mais tarde, declarou-se livre do câncer, mas a doença retornou em maio de 2007.

Fawcett vem buscando tratamentos alternativos na Alemanha e foi hospitalizada brevemente em Los Angeles no mês passado depois de retornar para um procedimento médico na Alemanha. Em abril foi noticiado que o câncer teria chegado a seu fígado, mas seus médicos se negaram a comentar.

Doug Vaughan, vice-presidente sênior de especiais e desenvolvimento alternativo da NBC, disse que "Farrah's Story" é "uma história incrivelmente íntima e comovente".

"Farrah quis que víssemos a cara do câncer e quis apresentar os fatos relativos a seu diagnóstico, seu tratamento e suas perspectivas para o futuro."

A atriz descreveu as imagens, algumas das quais já foram exibidas por programas de TV americanos, como "muito pessoais".

"Quando as gravei, eu não sabia se alguém algum dia iria vê-las. Mas em algum momento as imagens ganharam vida própria e ditaram que deveriam ser vistas", explicou.