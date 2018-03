Farrah Fawcett é internada em hospital de Los Angeles

A atriz Farrah Fawcett, que luta contra um câncer há quase três anos, deu entrada em um hospital de Los Angeles na sexta-feira, 3, de acordo com a revista People. Farrah, de 62 anos, estaria inconsciente, segundo o site radaronline. No entanto, o nome do hospital onde a atriz está internada não foi informado.

A atriz descobriu um câncer anal em setembro de 2006. Quatro meses mais tarde, declarou que tinha se livrado da doença, mas o câncer voltou em maio do ano seguinte. Farrah viajou para a Alemanha para fazer um tratamento alternativo e documentou suas experiências, cujas imagens foram divulgadas em um programa de entretenimento no início de 2008.

Farrah, que nasceu no Texas, alcançou a fama em um famoso pôster no qual aparecia em um traje de banho vermelho. Nos anos 1980, a atriz tentou deixar para trás sua fama de símbolo sexual e buscou personagens mais complexos.