Faroeste italiano ganha espaço nobre no festival de Veneza O Festival de Cinema de Veneza preparou uma homenagem aos filmes de faroeste italiano: vai exibir mais de 30 filmes que celebram a interpretação de um gênero essencialmente americano por diretores italianos, 40 anos atrás. Os faroestes, velhos e novos, são um tema importante do festival, cuja 64a edição foi inaugurada na quarta-feira. Um filme com Brad Pitt no papel de Jesse James e o remake de "Django" dirigido por Takashi Miike competem pelo Leão de Ouro. Obras dos diretores americanos John Ford e Budd Boetticher figuram em seções especiais do festival. Também será apresentada uma versão restaurada de "Por Um Punhado de Dólares", de Sergio Leone -- o clássico de 1964 feito com orçamento pequeno que virou sucesso mundial e lançou o ciclo dos chamados "spaghetti westerns" -- nome dos faroestes italianos. Inspirado por uma história de samurais do diretor japonês Akira Kurosawa, o primeiro filme da chamada "Trilogia do Dólar" de Leone é visto como responsável por reinventar o gênero do western, numa época em que o western americano tradicional estava perdendo força. O filme transformou Clint Eastwood, até então um ator de televisão pouco conhecido, em astro internacional e ajudou a influenciar gerações de cineastas, dentro e fora dos Estados Unidos. "Sem os spaghetti westerns, uma grande parte do cinema italiano não existiria, e Hollywood não seria a mesma", disse o diretor Quentin Tarantino, que preside a seção do festival dedicada ao gênero. A versão restaurada de "Por Um Punhado de Dólares", que será exibida em Veneza, é um retorno à versão original do filme, com os créditos de abertura mostrando os pseudônimos americanos dos membros não americanos do elenco e da equipe técnica, adotados para disfarçar as verdadeiras origens do filme, que foi rodado na Itália e Espanha. Sergio Leone, que dirigiu um elenco de italianos, alemães, espanhóis e apenas um americano -- Eastwood --, aparece nos créditos como "Bob Robertson". Além do filme de Leone, serão exibidos em Veneza 32 títulos, a maioria de diretores italianos menos conhecidos.