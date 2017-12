Faro herdará anunciantes de Gugu Liberato

Caco Antibes deu o ar da graça na lista mundial dos Trending Topics do Twitter, enquanto o canal Viva exibia o primeiro dos quatro episódios inéditos do Sai de Baixo, anteontem.

E o Viva acrescentou um adendo à exibição do programa, ao mostrar os tropeços do elenco durante as gravações, no desfecho da edição, juntamente com os créditos. São cenas que fazem a alegria do público presente no teatro, mas que as velhas edições da Globo não levavam ao ar.

As Crianças e a Tortura, boa série de reportagens de Luiz Carlos Azenha para o Jornal da Record, terá seu quinto e último episódio exibido amanhã, Apresentadas desde segunda-feira, as edições têm estofo para ganhar formato de documentário e estão disponíveis no R7, portal de internet do grupo.

Ivete Sangalo comparece neste domingo à sede da Band, no Morumbi, para gravar o Canal Livre que irá ao ar no mesmo dia.

A Semana da Comédia do YouTube será aberta 2ª feira com performances ao vivo de seus participantes - entre eles, Rafinha Bastos, o pessoal da Porta dos Fundos e PC Siqueira - no Teatro das Artes, em São Paulo. Será um mix de stand-up comedy e improviso.

Dias Gomes estará "presente" na releitura de sua novela. O autor de Saramandaia inspira o Santo Dias, imagem de santo a quem os personagens vão recorrer na versão que Ricardo Linhares escreve para estrear dia 24, na Globo.

Silvio Guindane, que até outro dia estava em Balacobaco, da Record, estará na nova sitcom do Multishow, Vai que Cola.

Esperada para ocorrer em breve no Brasil, a fusão do Fox Life com o Bem Simples - dois canais da Fox - já aconteceu no México entre canais de gênero similar.

Com direito a risos e lágrimas pelo fim do expediente, João Daniel Tikhomiroff dirige o último dia de gravação de Agora Sim, série da produtora Mixer para o canal Sony, prevista para este ano. Em cena, os atores Fabio Herford, Augusto Madeira e Larissa Machado.