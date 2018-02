'Fantástico' vence Record só por 3 pontos

Lu Grimaldi volta à Globo em Babilônia, novela de Gilberto Braga, Ricardo Linhares e João Ximenez Braga, que inaugura o cinquentenário da Globo em 2015. Prestes a estrear Palavra de Rainha no Teatro Viradalata, ela assinou ontem - o contrato com a Record venceu na sexta. Em cena, será mãe de Bruno Gagliasso.

Pátria. Na ação lançada durante a 30.ª edição do Brazilian Day em Nova York, a hashtag #brdayny reuniu mais de 6 mil publicações, segundo a Globo, com ação que exibia no telão local fotos postadas pelo público.

Pátria 2. E, como o site GShow exibiu o show, agora chamado de BR Day New York, a transmissão online atingiu 66.085 requisições, somando mais de 47 mil visitas, com tempo médio de consumo de 2 a 5 horas.

Pátria 3. O país com mais participação no streaming foi o Brasil, mas houve acessos também dos EUA, Argentina, Portugal, Reino Unido, Suíça, Itália, Alemanha e Espanha. Nas redes sociais, o BR Day New York alcançou mais de 2 milhões de pessoas.

Marisa Orth reencontra a Banda Vexame na estreia de Almanaque Musical, programa que a atriz comanda no Canal Brasil a partir de domingo, às 20h30. Em 12 episódios, ela recebe Fernanda Takai, Fafá de Belém, Max de Castro e Edgar Scandurra, entre outros.

Santa Fé, a cidade de Meu Pedacinho de Chão, ainda está de pé e assim pode ficar. A Globo estuda a possibilidade de transformá-la em local de visitação permanente, dado o grande número de visitantes que baixa por lá diariamente.

Tem mais: uma grande exposição com os figurinos completos de Meu Pedacinho de Chão, um trabalho fora do comum, vem sendo organizada para ocupar a Biblioteca do Parque Estadual, de dezembro a março próximo.

Vertigem. Titi Muller rodou 12 cidades pelo mundo para honrar seu novo programa no Multishow, 'Anota Aí'. Aqui, ela encara mais de 360 m de altura, ao andar na beira da CN Tower, em Toronto, no episódio '19 Atrações Que Não São Para Fracos'. Estreia em novembro.