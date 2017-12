'Fantástico' transforma-se em reality show

"A redação não vai ser só cenário, a gente vai mostrar o processo durante a semana. O telespectador vai viver o nosso dia a dia", explica a apresentadora Renata Vasconcellos, que continua a dividir o comando com Tadeu Schmidt.

As reuniões de pauta e a produção de parte das reportagens serão mostradas na TV e na internet. O Fantástico terá ainda shows acústicos curtos no meio da edição no mesmo lugar onde os apresentadores. A estrutura do programa, porém, permanece. "O Fantástico está mudando só o formato de apresentação. Não é mais aquela coisa formal", explica o diretor Luiz Nascimento.

Há 40 anos no ar, a atração se mantém na liderança, mas amarga queda de audiência na última década. No ano passado, chegou a marcar 16 pontos (cada ponto equivale a 65 mil lares na Grande SP).

Há cerca de duas semanas, imagens do novo formato do programa foram parar na internet. "Foi deplorável. Trata-se de um crime de furto de conteúdo, que terá consequências legais", avisa o diretor. Até o momento, a emissora ainda não encontrou o responsável por divulgar os vídeos mantidos sob sigilo.