'Fantástico' estreia no domingo novo quadro de humor

"Isso não é disputa, procuramos o melhor para o programa na época, e é claro que as apostas internas em entretenimento estão crescendo", disse o diretor Geral de Entretenimento da Globo, Manoel Martins.

"Exagerados" será dividido em quatro episódios, que trazem situações do cotidiano com boa dose de exagero. Entre os temas que viram piada estão: a falta de tempo dos casais para ficarem juntos e o exagero do culto ao corpo. No elenco estão: Marcius Melhem, Regiane Alves, Maria Clara Gueiros, Natália Lage, Fabiula Nascimento, Otávio Müller e Bruno Mazzeo.

Novas temporadas de quadros como "Super sincero", com Luiz Fernando Guimarães, e "Sexo Oposto", com Fernanda Torres, já estão encomendadas para o programa em 2010. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.