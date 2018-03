'Fantástico' enfim acerta rumo no Ibope Submetido a uma série de reformas logo desfeitas, com direito a troca de apresentadoras (Renata Vasconcellos por Poliana Abritta), o Fantástico até começa a ver sua audiência subir. A média do 1º trimestre deste ano superou a do mesmo período de 2014 no Ibope pelo Painel Nacional de TV (PNT), indo de 20 para 21 pontos e nas principais praças do País: no Rio, foi de 19 a 21, em São Paulo, de 19 a 20, em Belo Horizonte, de 19 a 20, em Brasília, de 18 para 23, em Goiânia, de 14 a 16, em Florianópolis, de 27 a 31, em Porto Alegre, de 25 para 26, em Curitiba, de 19 a 22 e em Fortaleza, de 20 a 21 pontos. De janeiro para cá, a curva também é ascendente no Ibope.