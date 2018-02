'Fantástico' amplia aposta no riso, agora com Marcelo Serrado Programa que exige esforços para além da zona de conforto onde trafegam os demais títulos da Globo, dada a força da concorrência no horário, o Fantástico vai multiplicando o número de séries de humor entre as tantas reportagens policiais espalhadas pela edição. Para o próximo domingo, está prevista a estreia de mais uma série do gênero, A Mulher da Sua Vida, que brinca com os encontros e desencontros em busca da mulher ideal.