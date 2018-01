'Fantástico' amarga sua pior audiência De 34,3 pontos de audiência como média anual de 2000, o Fantástico chega a 2013 com 19,4 pontos no Ibope até o mês de outubro, segundo dados do instituto na Grande São Paulo. Anteontem, o programa teve 15,9 pontos de média - ou 16, no arredondamento de praxe do próprio Ibope. O show da vida, que começou 2013 com média mensal de 20 pontos (dado de janeiro), fecha outubro com 17,6 pontos, audiência mensal mais baixa do ano. Em 13 anos, mesmo com troca de apresentadores e renovação constante de quadros, o programa perdeu praticamente metade de seu público. Em outubro, 32,7% dos televisores ligados sintonizavam o Fantástico - em 2000, eram 48,2%.