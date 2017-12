Fantasma de Nanda infla audiência de <i>Páginas da Vida</i> Fantasma dá audiência. Ao menos é isso o que as aparições de Nanda (Fernanda Vasconcellos) em Páginas da Vida vêm provando à Globo. As cenas em que a jovem reaparece ao estilo Ghost chegam a aumentar a audiência da novela em até 5 pontos. Para uma trama que vem obtendo médias na casa dos 46 pontos, é uma curva porcentual considerável em ibope. Apesar disso, o autor garante que as participações do fantasma da garota nada têm a ver com a audiência e não sabe se vai mantê-la na história até o final. ´Coloco a Nanda porque gosto e porque faço esse exercício em todas as minhas novelas´, diz Maneco, garantindo que não monitora os aumentos de audiência em cenas de seu folhetim. ´Vou escrevendo a novela e à medida que vou achando necessário, vou fazendo essas aparições.´ Mesmo assim, o que era para ser um recurso inicial, acabou virando prática constante na trama das 9 e parece ser o caminho para a solução de algumas celeumas na história, como a separação dos gêmeos, Clara (Joana Mocarzel) e Francisco (Gabriel Kaufmann. Ao que tudo indica, Nanda segue até o fim.