Fantasia do Bope desbanca super-heróis no Carnaval do Rio Não tem para Homem-Aranha nem para Super-Homem. Neste Carnaval, adultos e crianças têm procurado com avidez uma roupa preta com uma caveira estampada, símbolo do nova febre do Rio de Janeiro: o policial do Bope. Procurada tanto por homens e mulheres, a nova fantasia é o resultado da badalação do filme "Tropa de Elite", que promete deixar o Carnaval menos colorido e mais perto da realidade violenta da cidade. A ausência de cores na festa só não será maior por falta de programação dos fornecedores, que não conseguem atender a tempo os insistentes pedidos dos lojistas. "A fantasia 'Tropa de Elite' é a mais procurada, mas estão entregando muito pouco... a feminina já acabou e a masculina tem pouco. A de criança também acabou mas está para chegar", disse em tom chateado o gerente da tradicional Casa Turuna, Marcelo Servos. Ele viu seu estoque de 80 peças sumir das prateleiras rapidamente e espera que até o Carnaval os fabricantes aumentem o ritmo de produção para atender a enorme procura. O gerente Carlos Henrique dos Santos, da Loja Rodrigão, disse que este ano os super-heróis têm vendido bastante também, mas estão em segundo plano. "Temos vendido muito bem tudo, mas pedi 100 peças da 'Tropa de Elite' e já acabou, estou esperando receber mais", lamentou. Com preços que variam de 50 a 19 reais, as fantasias baseadas nos uniformes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) trazem uma caveira atravessada por um punhal e armas. Os modelos de fantasia aparecem desde a mais simples camiseta e boné até uma sexy versão de saia, bustiê, colete, coldre e polainas. "Outro dia uma mulher queria levar 40 de uma vez só, mas não conseguiu e disse que vai voltar depois", afirmou a vendedora Carla Vieira, da Loja Simões, dizendo não saber o que a cliente faria com o lote. Enquanto os estoques não são repostos, piratas, odaliscas, mulheres da caverna e baianinhas ainda têm vez no gosto dos foliões. Mas, na avaliação dos vendedores, esse Carnaval está mais para o refrão do filme, "Tropa de Elite osso duro de roer, pega um pega geral, ainda vai pegar você", que já começa a ganhar ritmo de samba.