Famosos lamentam morte de Amy Winehouse

O mundo da música e das artes vem prestando homenagens para a cantora Amy Winehouse, encontrada morta em Londres no sábado.

O ator Russell Brand publicou em seu site que "perdemos uma alma linda e uma mulher talentosa".

Ele descreveu uma das primeiras vezes que a viu no palco, quando ele mesmo enfrentava problemas com drogas.

"Entrando no local, vi Amy no palco com (Paul) Weller e sua banda. Então, assombro. O assombro que nos acomete quando testemunhamos a genialidade."

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A cantora americana Carole King, de quem Winehouse gravou a canção Will You Love Me Tomorrow descreveu-a como "muito talentosa", mas disse que sua vida havia sido "terrivelmente amaldiçoada".

O guitarrista dos Roilling Stones Ron Wood dedicou seu programa de rádio na Grã-Bretanha da noite de sábado à cantora, afirmando que sua morte "é uma perda muito triste de uma grande amiga com quem passei muito tempo junto".

Wood também disse que dedicaria uma apresentação de sua outra banda, o Faces, na cidade inglesa de Hurtwood, para a cantora.

Twitter

Muitas celebridades usaram suas contas no Twitter para se expressar sobre a morte da cantora.

Kelly Osbourne, cantora, apresentadora e filha de Ozzy, publicou que "mal posso respirar agora, estou chorando tanto por ter perdido uma das minhas melhores amigas".

"Te amo para sempre, Amy e nunca esquecerei quem você era de verdade."

A artista burlesca Dita Von Teese escreveu "estou arrasada. Passei momentos extraordinários com Amy. Certa vez ela cantou para mim por horas, foi a coisa mais linda e tocante. Uma perda enorme".

A cantora Lilly Allen também escreveu no Twitter que "é mais que triste, não há mais nada a dizer. Ela era uma alma perdida. Que descanse em paz".

A atriz americana Demi Moore afirmou no site que "meu coração está com sua família. Que sua alma problemática encontre a paz".

Já o cantor britânico Billy Bragg enviou um twit dizendo que "não é a idade que une Hendrix, Jones, Joplin, Morrison, Cobain e Amy, mas o abuso das drogas, triste #27 club".

O guitarrista do Jane's Addiction Dave Navarro escreveu "Meu Deus! Tão triste ouvir sobre Amy Winehouse! Minhas condolências mais profundas para a família, amigos e fãs. Você vai deixar saudade, Amy xoxoxo". BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.