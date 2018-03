Famosos e fãs põem Chico Anysio entre assuntos mais comentados do Twitter

São Paulo, 23 - Famosos e fãs colocaram, minutos após sua morte, o nome de Chico Anysio nos Trending Topics mundial do Twitter, nesta sexta-feira, 23. O humorista faleceu no início desta tarde, após sofrer uma parada cardiorrespiratória no Hospital Samaritano, no Rio.

Entre todas as citações que colocaram o nome do humorista de 80 anos entre os assuntos mais comentados do mundo, famosos prestam homenagem ao autor dos personagens como Professor Raimundo, Azambuja e Coalhada, entre outros.

Marcelo Adnet: "Valeu Chico Anysio! Você fez toda a diferença! Descansa em paz e deixa sua vasta e genial carreira pra gente ver e aprender!"

Ana Hickman: "Chico Anysio foi, é e sempre será o Rei do humor genuinamente brasileiro!

Marcelo Tas: "Grande mestre se vai, sempre eterno gênio Chico Anysio!"

Hélio de la Peña: "O Brasil ficou menos divertido. #RipChicoAnysio"

Serginho Groisman: "Chico Anysio deixa vivo centenas de personagens . Fica em paz."

Dira Paes: "Tive o grande prazer de atuar com o Chico Anysio e digo uma coisa. Morreu o MAIOR humorista que existiu no Brasil. #RIPChicoAnysio"

Fernanda Paes Leme: "RIP Chico Anysio! Guerreiro! Mestre! Força p/ a família!"

Rafael Cortez: "O q fica eh a lembranca do artista genial e do ser humano generoso, q sempre me tratou bem. Descanse em paz, Chico. Forca @bmazzeo e familia"

Claudia Raia: "Que tristeza! As vezes o humor perde a graça. Chico Anysio Vá com Deus querido! S2"

Luis Miranda: "Perdi uma parte grande da alegria. Adeus meu inspirador Chico!!!!"

Tom Cavalcante: "Meu Deus.Anjos,Espiritos do bem manifestai-vos.Nosso Chico se foi."

Gloria Pires: "Agora o céu vai ficar mais alegre: Antonio Carlos Pires e Chico Anysio!!"

Mauricio de Sousa: "meu chico anysio se foi. leva com ele minha admiração, meu carinho e a certeza da saudade que vou sentir de toda sua turma de personagens."

Alexandre Nero: "Lamento a morte de Chico Anysio. Cuidemos do HUMOR, antes que ele siga o mestre."

Astrid Fontenelle: "Mais do q nunca RIP Mestre Chico Anysio! Meu personagem favorito é Painho!! Amo pra sempre!!"