Famoso chef espanhol Santi Santamaria morre em Cingapura

Santamaria, que conquistou três estrelas Michelin por seu restaurante Can Fabes, na Espanha, era um dos seis conceituados chefs do hotel Marina Bay Sands, em Cingapura, um resort de 5,5 bilhões de dólares administrado pelo Las Vegas Sands, que foi inaugurado oficialmente nesta quinta-feira.

"Perdemos um grande chef e um membro querido de nossa grande família aqui", disse a jornalistas George Tanasijevich, executivo-chefe interino do Marina Bay Sands.

Pessoas que estavam participando da turnê para a mídia no complexo de cassinos disseram que Santamaria desmaiou durante a apresentação em seu restaurante e foi levado às pressas para o hospital.

Santamaria, o primeiro catalão a receber três estrelas da Michelin, era um crítico da culinária não-ortodoxa de seu compatriota Ferran Adrià, em contraste com sua abordagem mais conservadora.

Cingapura está contando com os resorts que foram inaugurados no ano passado pelo Genting, da Malásia, e o Las Vegas Sands para impulsionar o turismo e o crescimento econômico no país.

O Marina Bay Sands, um dos dois complexos de entretenimento da cidade-Estado, tem atraído cerca de 11 milhões de visitantes desde sua inauguração em abril do ano passado.

