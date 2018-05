Family Guy, agora livro

"O universo de Family Guy é uma fonte incrível de ideias a serem saqueadas. Elas nos dão muita margem para desenvolver diversas histórias", disse White.

Os desenhos do livro foram feitos por S.L. Gallant, que tem no currículo trabalhos como G.I. Joe, Torchwood, e Anthony Williams, autor de Batman.

Family Guy estreou na rede americana Fox em 1999, ficou fora do ar durante um tempo e retornou à televisão no ano de 2005. Assim como outras séries de sucesso, como Os Simpsons, os diversos episódios do desenho já fizeram piadas com personalidades públicas, como o republicano Dick Cheney.

"Nós sentíamos que a transição de Family Guy para as histórias em quadrinhos era uma progressão natural, mas a Fox precisou de um pequeno convencimento", explicou White, mencionando o longo período de trabalhos para concepção do livro.

Segundo o autor, a nova história não se limita aos Griffin e personagens como Glen "Giggity" Quagmire, Cleveland Brown e Joe Swanson, entre outros, aparecerão no livro também. "Há uma série de personagens que não poderia ficar de fora. Não estamos fazendo apenas uma leitura da série, estamos imersos nela", disse White.