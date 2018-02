'Família Soprano' é favorita ao Prêmio Emmy, neste domingo

A festa do Prêmio Emmy, que escolhe os melhores shows, séries e reality shows da TV, começa às 20 horas deste domingo, 16, com o pré-show no Auditório Shrine, em Los Angeles. Já a grande cerimônia de entrega dos prêmios será às 21 horas e terá, como mestre-de-cerimônias, o apresentador do American Idol, Ryan Seacrest. Veja também: Confira os ganhadores do Emmy Awards Cerimônia do Emmy investe no ecologicamente correto Locke de 'Lost' ganha Emmy de ator coadjuvante Atriz de 'My Name Is Earl' leva melhor coadjuvante em comédia Haden Church ganha como coadjuvante em minissérie ou filme Atriz de 'Grey's Anatomy' bate candidatas de 'Família Soprano' Robert Duvall é o melhor ator em minissérie ou telefilme Melhor direção é o primeiro prêmio para 'Família Soprano' 'Bury My Heart at Wounded Knee' ganha melhor filme Helen Mirren leva mais um Emmy de melhor atriz em minissérie 'Ugly Betty' ganha o Emmy de melhor direção em comédia Spader ganha como ator dramático por 'Justiça sem Limites' 'Família Soprano' e '30 Rock' ganham como melhores seriados Com quinze indicações, Família Soprano (HBO) é a série dramática que concorre a mais prêmios nesta edição do evento. Mas os elogios recebidos pelo programa ao longo de sua história nem sempre se refletiram em prêmios. Família Soprano perdeu o Emmy de melhor série dramática em quatro ocasiões ao longo de sua história, conseguindo o prêmio apenas em 2004. A atriz de origem hondurenha America Ferrera encabeça a lista de favoritos ao prêmio de Melhor Atriz de Comédia por Ugly Betty. A série, cujo nome em português é Betty, a Feia (exibida no Brasil em 2002 pela Rede TV!), é tida como favorita na categoria de Melhor Comédia e recebeu indicações em 11 categorias. Segundo o Buzzmeter - medidor de rumores do jornal Los Angeles Times - a atriz de origem hondurenha, de 23 anos, que apareceu para o mundo no filme Real Women Have Curves já pode separar lugar em sua estante para a estatueta do Emmy. "America Ferrera foi a revelação da televisão no ano passado", confirmou Hal Boedeker, crítico do jornal Orlando Sentinel. Confira a lista de alguns dos indicados: MELHOR DRAMA Boston Legal - Justiça sem Limites, Grey's Anatomy, Heroes, House e Família Soprano. MELHOR ATOR DRAMÁTICO James Gandolfini por Família Soprano, Hugh Laurie por House, Denis Leary por Rescue Me, James Spader por Boston Legal e Kiefer Sutherland por 24 Horas. MELHOR ATRIZ DRAMÁTICA Kyra Sedwick por The Closer, Patricia Arquette por Medium, Minnie Driver por The Riches, Edie Falco por Família Soprano, Sally Field por Brothers and Sisters e Mariska Hargitay por Law & Order: special victims unit. MELHOR COMÉDIA Betty, a Feia, Entourage, The Office, 30 Rock e Two and a Half Men. MELHOR ATOR CÔMICO Charlie Sheen por Two and a Half Men, Alec Baldwin por 30 Rock, Steve Carell por The Office, Ricky Gervais por Extras e Tony Shaloub por Monk. MELHOR ATRIZ CÔMICA America Ferrera por Betty, a Feia, Tina Fey por 30 Rock, Felicity Huffman por Desperate Housewives, Julia Louis-Dreyfus por The New Adventures of Old Christine e Mary Louise-Parker por Weeds. MELHOR REALITY SHOW The Amazing Race, American Idol, Dancing with the Stars, Project Runway e Top Chef.