'Família Soprano' e 'Betty, a Feia' lideram disputa pelo Emmy

A Família Soprano e Betty, a Feia são os seriados com maior número de indicações para o Emmy, prêmio dedicado à televisão, que será entregue no dia 16 de setembro. A Família Soprano encabeça a lista das cinco séries dramáticas que aspiram ao prêmio da categoria, lista que se completa com Boston Legal, Grey’s Anatomy, Heroes e House. Na categoria comédia, Betty, a Feia compete com Entourage, The Office, 30 Rocky e Two and a Half Men. No total, a série inspirada na novela colombiana obteve 11 indicações e o drama sobre a Máfia obteve 15. O telefilme Bury My Heart at Wounked Knee é a produção com o maior número de indicações para o prêmio: 17. Confira lista parcial: Série Dramática Boston Legal Grey's Anatomy Heroes House Família Sopranos Atriz Principal em Série Dramática Patricia Arquette, Médium Minnie Driver, The Riches Edie Falco, Família Sopranos Sally Field, Brothers & Sisters Mariska Hargitay, Law & Order: Special Victims Unit Kyra Sedgwick, The Closer Ator Principal em Série Dramática James Gandolfini, Família Sopranos Hugh Laurie, House Denis Leary, Rescue Me James Spader, Boston Legal Kiefer Sutherland, 24 Horas Série de Comédia Entourage The Office 30 Rock Two and a Half Men Ugly Betty (Betty a Feia) Ator Principal en Série de Comédia Alec Baldwin, 30 Rock Steve Carell, The Office Ricky Gervais, Extras Tony Shalhoub, Monk Charlie Sheen, Two and a Half Men Atriz Principal en Série de Comédia America Ferrera, Ugly Betty (Betty a Feia) Tina Fey, 30 Rock Felicity Huffman, Desperate Housewives Julia Louis-Dreyfus, The New Adventures of Old Christine Mary-Louise Parker, Weeds