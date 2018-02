Família se despede de Amy Winehouse, seu 'anjo'

Cerca de cem pessoas, entre as quais Mark Ronson, o produtor de Winehouse, e Kelly Osbourne, assistiram ao funeral tradicional judaico que foi concluído com o pai de Amy, Mitch, dizendo "boa noite, meu anjo, durma bem; Papai e Mamãe te amam muito".

Um porta-voz da família disse que "So Far Away", de Carole King, foi tocado no final da cerimônia. "You've Got a Friend", de King, foi a primeira canção que Winehouse e seu pai cantaram juntos.

Na cerimônia, que foi restrita a familiares e amigos, Mitch Winehouse disse que, nos últimos meses, sua filha de 27 anos estava mais feliz do que tinha estado em anos e que previa um futuro com o diretor de cinema Reg Traviss, 35, seu namorado havia dois anos.

Mais cedo, Traviss negou que Amy Winehouse tenha morrido em um estupor movido a drogas.

"Ela estava cheia de vida e muito otimista recentemente, fazendo exercícios todos os dias e fazendo ioga", ele disse ao jornal The Sun. "Esta coisa terrível que aconteceu é como um acidente."

Um inquérito para apurar as causas da morte de Winehouse foi aberto na segunda-feira e adiado até outubro. A polícia descreveu a morte como sendo inexplicada, e uma autópsia não teria determinado a causa. Estão sendo realizados mais exames médicos, cujos resultados são aguardados para agosto.

As homenagens à cantora de "Back to Black" continuaram a chegar. Nos últimos anos seu talento perdeu destaque para sua luta contra as drogas e o álcool, e suas aparições mais recentes sobre o palco foram ironizadas.

Ecoando o que aconteceu após a morte de Michael Jackson, dois anos atrás, as vendas dos discos de Winehouse subiram muito.

A Official Charts Company, que representa as gravadoras, disse na terça-feira que a expectativa é que a música de Winehouse domine as paradas britânicas no final da semana.

Tudo indica que Winehouse terá sete singles entre os Top 40 e 14 entre os Top 200, sendo a faixa mais vendida no momento "Back to Black", seguida por "Rehab", "Tears Dry On Their Own", "You Know I'm No Good" e "Valerie".