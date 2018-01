Família real não planejou a morte de Diana, diz ex-mordomo Paul Burrell, ex-mordomo da princesa Diana, afirmou na segunda-feira estar convencido de que a família real britânica não teve participação na morte dela, uma acusação feita contra a Casa de Windsor pelo pai do namorado de Diana. Segundo Burrell, a princesa vinha cogitando a idéia de realizar "uma cerimônia reservada de casamento" para selar os laços com o cirurgião Hasnat Khan antes de os dois terminarem seu relacionamento. O ex-mordomo, porém, rebateu os boatos de que Diana estava noiva de Dodi al-Fayed. A princesa e Dodi morreram em Paris, no ano de 1997, em um acidente de carro. O pai de Dodi, Mohamed al-Fayed, acredita que a família real mandou matar o casal porque não queria ver a mãe do futuro rei da Inglaterra tendo um bebê com Dodi. Mohamed diz que o corpo de Diana foi embalsamado para encobrir o fato de que a princesa estava grávida. Mas, em um longo testemunho dado em meio à investigação sobre as mortes, o mordomo, conhecido como o "porto seguro de Diana", rebateu as teorias conspiratórias. Questionado sobre as acusações de que o sogro da princesa teria planejado o assassinato dela, Burrell afirmou à corte: "O príncipe Philip não é um homem mal. A princesa é a mãe dos netos dele. Por que ele desejaria fazer-lhe mal? Isso é impossível." Durante a audiência, exibiu-se um bilhete de Diana no qual ela manifestava temores sobre o príncipe Charles, ex-marido dela e herdeiro do trono britânico, estar "planejando um acidente com meu carro". Burrell disse: "Não acho que o príncipe Charles fosse capaz de assassinar a princesa". Questionado sobre se Diana havia cogitado a possibilidade de casar com o cardiologista Hasnat Khan, Burrell respondeu: "Sim, ela cogitou." No entanto, o relacionamento dos dois acabou porque Khan não se mostrou disposto a conviver com a atenção ininterrupta da mídia, fato incontornável para a mulher mais fotografada do mundo. Questionado sobre o romance de verão com Dodi al-Fayed, o ex-mordomo afirmou: "Acho que a princesa ainda lamentava o fim do namoro com o senhor Khan." "A princesa disse que ele (Khan) era sua alma gêmea. Esse era o homem que ela amava acima de qualquer coisa", acrescentou Burrell.