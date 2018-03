Família Jackson procura dar vida normal a filhos do ídolo

Mas com a morte repentina do problemático pop star, sua família procura dar um senso de normalidade a Prince Michael, de 12 anos, Paris Katherine, de 11 anos, e o Prince Michael 2o, de 7 anos.

Desde que Michael Jackson, de 50 anos, morreu na quinta-feira após sofrer um ataque cardíaco em sua casa em Los Angeles, sua família tem tomado conta das crianças e as resguardado da mídia.

No domingo, o pai do cantor disse em um comunicado -- lido por um representante ao seu lado em um show em homenagem a Michael Jackson -- que ele e sua mulher detêm autoridade exclusiva acima das crianças do Rei do Pop.

A mãe das duas crianças mais velhas é Deborah Rowe, uma ex-dermatologista casada com Michael Jackson de 1996 a 1999. A mãe da criança mais nova -- que também é chamada de Blanket e que Michael Jackson sacudiu da sacada de um hotel em Berlim em 2002 -- nunca foi identificada.

Enquanto Rowe continua tranquila com seus planos, alguns especialistas têm especulado que ela poderia pedir a custódia de seus dois filhos e receber ajuda financeira dos bens de Jackson para educá-los.

Mas Joe Jackson agiu rapidamente para afastar qualquer dúvida sobre a determinação de sua família em cuidar das crianças.

"Os filhos de Michael são nossa maior prioridade", disse Joe Jackson em um comunicado no domingo.

"Nós faremos mais tarde declarações para discutir nossos futuros planos. Até o momento, no entanto, temos autoridade pessoal e legal para agir, e somente eu e Katherine temos autoridade sobre nosso filho e suas crianças."

Não foi encontrado um advogado de Rowe para comentar.

Stacy Brown, uma confidente da família Jackson e coautora do livro "Michael Jackson: The Man Behind the Mask" (Michael Jackson: O Homem por trás da Máscara, em tradução livre), disse à Reuters que as crianças sempre tiveram contato mínimo com Rowe, a mãe biológica de seus filhos.

Jesse Jackson, defensor dos direitos civis, que esteve com a família Jackson na semana passada, disse à revista People que a família Jackson estava cuidando bem das crianças.

"Eu tenho visto as crianças", disse Jackson à People. "Eles sairam no jardim e brincaram com seus primos. Brincando alegremente. Eles estão na casa de seus avós, seguros e felizes."

Em 2005, Michael Jackson foi interrogado e absolvido de uma acusação de molestar um menino não relacionado a ele. Enquanto suas habilidades paternais foram sempre questionadas na mídia, amigos da família o descreviam como um pai apaixonado.