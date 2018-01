Família de ‘O Pianista’, de Polanski, ganha processo por difamação

A família de Wladyslaw Szpilman, o protagonista do filme de Roman Polanski O Pianista, ganhou um processo de apelação por difamação em relação a um livro que o acusa de colaborar com os nazistas.

Conforme a decisão do Tribunal de Varsóvia, a escritora Agata Tuszynska e a editora, que publicou o livro A Cantora do Gueto de Varsóvia: Wiera Gran, a Acusada, terão de pedir desculpas à família Szpilman e ainda suprimir fragmentos do texto nas futuras edições.

Na obra, a autora Agata Tuszynska citou declarações, não confirmadas, de que Szpilman era um membro da polícia polonesa no gueto de Varsóvia.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Trajetória. Wiera Gran foi uma cantora muito conhecida do gueto que, como Szpilman, sobreviveu ao Holocausto. Ela foi acusada após estabelecer relações com os nazistas.

O comitê de Judeus Polacos acabou por absolvê-la, mas seus detratores continuaram atacando-a. Tais críticas a fizeram emigrar para Israel e depois para a França. Ela morreu em 2007, em Paris, em decorrência de Alzheimer.