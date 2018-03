Família de Michael Jackson quer segunda autópsia do corpo

A família de Michael Jackson se reuniu neste sábado na casa dos pais do cantor, nos subúrbios de Los Angeles, para preparar o funeral do polêmico Rei do Pop, em meio a relatos de que estão buscando fazer uma autópsia independente, a segunda no corpo do artista.

O corpo de Jackson foi devolvido à sua família na noite de sexta-feira, após exames feitos pelos legistas do Condado de Los Angeles não terem determinado o que matou o astro, que estava com 50 anos. Os legistas estão à espera de testes toxicológicos que podem demorar de quatro a seis semanas para ficarem prontos.

O site de celebridades TMZ.com informou que uma segunda autópsia estava sendo realizada em local não conhecido em Los Angeles na tarde deste sábado, a pedido da família Jackson.

O reverendo Jesse Jackson, que tem sido o porta-voz dos pais do cantor, disse à CNN que a família iria "sem dúvida" pedir um exame independente no corpo do Rei do Pop.

"Isso foi da averiguação à investigação," disse Jesse Jackson à CNN. "Agora não há paz. Não sabemos o que aconteceu e precisamos saber. Michael não estava doente antes da noite (de quarta-feira). Ele não estava frágil."

Os rumores têm seu ponto central no uso, por Michael Jackson, de medicamentos prescritos e informações de que teria sido injetado o analgésico Demerol nele pouco antes da parada cardíaca.

Autoridades legistas disseram que não havia sinais externos de trauma no corpo de Jackson ou evidência de crime. Elas terão que esperar pelos exames toxicológicos e outros estudos para estabelecer a causa da morte.

Poucos outros detalhes foram divulgados sobre as descobertas da autópsia, mas a Fox News informou em seu website que investigadores descobriram que o corpo de Jackson mais saudável e forte do que esperavam, com algumas cicatrizes no rosto.

QUESTÕES PARA O MÉDICO

Um advogado do Dr. Conrad Murray, que estava na mansão alugada por Jackson na região de Holmby Hills, em Los Angeles, quando ele desmaiou, afirmou que o médico concordou em responder perguntas dos detetives da polícia.

"O Dr. Murray pretende cooperar totalmente com os investigadores e com a lei, enquanto eles tentam reunir o que aconteceu," afirmou à Reuters o advogado Bill Stradley.

"Ao contrário do que tem saído, o Dr. Murray está cooperando com as autoridades desde o princípio, e continuará fazendo isso," disse Stradley. "A impressão de que ele estava se escondendo das autoridades não é correta."

Murray estava desesperadamente tentando reanimar Michael Jackson quando os paramédicos chegaram. Ele foi ao lado do cantor em uma ambulância até o hospital onde o pop star morreu.

A polícia afirmou que deseja fazer mais perguntas a Murray, um cardiologista com base em Houston, sobre as circunstâncias da morte de Michael Jackson, mas não conseguiu organizar uma entrevista.

A Mercedes prata de Murray foi rebocada da casa onde Jackson morreu, para que detetives pudessem buscar evidências e remédios.

Jesse Jackson disse à ABC News que a família também tem perguntas a fazer para Murray.

"Quando o médico veio? O que ele fez? Ele injetou algo nele? Se sim, o quê?," indagou. "Ele esteve no local duas vezes? Antes e reagindo ao que aconteceu? Ele usou Demerol? É uma droga muito forte. Ele (o Demerol) foi injetado uma vez? Foi injetado duas?"

O TMZ informou que a polícia também está interessada em falar com outro assessor de Jackson, Tohme Tohme, sobre o uso, pelo cantor, de medicação prescrita.