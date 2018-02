Família de Amy Winehouse se diz 'desolada' e pede privacidade

A cantora se apresenta em Zurique, na Suíça, em 2007; família pediu 'privacidade'

LONDRES - A família da cantora Amy Winehouse, que morreu aos 27 anos, divulgou um comunicado neste domingo, 24, afirmando que está se sentindo "desolada" e pedindo "privacidade".

Amy, que ganhou fama internacional com o álbum "Back to Black", foi encontrada morta no sábado em sua casa no norte de Londres. "(Sua morte) deixa uma lacuna em nossas vidas", disse a família por meio do comunicado. "Nossa família está desolada pela perda de Amy, uma maravilhosa filha, irmã e sobrinha".

'Privacidade e espaço'

"Estamos juntos para lembrar dela e por isso agradeceríamos se pudéssemos ter privacidade e espaço nesse momento tão terrível". A cantora vinha há anos lutando contra o vício do álcool e das drogas.

O pai de Winehouse, o taxista Mitchell, voltou às pressas de Nova York, onde havia participado de um show de jazz. Ele é um estusiasta do gênero e costumava cantar junto com sua filha desde que ela era criança. Os dois eram muito próximos.

A família afirmou ainda que o funeral deve ocorrer o quanto antes, mas que era impossível marcar a data pois era preciso realizar a autópsia. O exame deve ser realizado na segunda ou terça-feira.

Morte inexplicada

O porta-voz da polícia britânica Supt Rak Kohli disse que sua morte ainda estava sendo tratada como inexplicada. "Seria inapropriado especular sobre a causa de sua morte neste momento", disse Kohli. "Envio minhas condolências não apenas a sua família, mas também aos milhares de fãs em todo o mundo."

O domingo foi marcado por homenagens à cantora, feitas por fãs ou por muitos de seus amigos famosos. O ator Russell Brand escreveu em seu site que "perdemos uma alma linda e uma mulher talentosa". Ele descreveu uma das primeiras vezes que a viu no palco, quando ele mesmo enfrentava problemas com drogas. "Entrando no local, vi Amy no palco com (Paul) Weller e sua banda. Então, assombro. O assombro que nos acomete quando testemunhamos a genialidade".

A cantora americana Carole King, de quem Winehouse gravou a canção "Will You Love Me Tomorrow", descreveu-a como "muito talentosa", mas disse que sua vida havia sido "terrivelmente amaldiçoada". O guitarrista dos Rolling Stones Ron Wood dedicou seu programa de rádio na Grã-Bretanha da noite de sábado à cantora, afirmando que sua morte "é uma perda muito triste de uma grande amiga com quem passei muito tempo junto".

Wood também disse que dedicaria uma apresentação de sua outra banda, a Faces, na cidade inglesa de Hurtwood, para a cantora.

Twitter

Muitas celebridades usaram suas contas no Twitter para se expressar sobre a morte da cantora. Kelly Osbourne, cantora, apresentadora e filha de Ozzy, publicou que "mal posso respirar agora, estou chorando tanto por ter perdido uma das minhas melhores amigas". "Te amo para sempre, Amy e nunca esquecerei quem você era de verdade."

O guitarrista do Jane's Addiction Dave Navarro escreveu "Meu Deus! Tão triste ouvir sobre Amy Winehouse! Minhas condolências mais profundas para a família, amigos e fãs. Você vai deixar saudade, Amy".

