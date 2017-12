Família dá adeus a Heath Ledger em sua cidade natal Heath Ledger foi cremado em uma cerimônia privada em sua cidade natal na Austrália no sábado, com discurso de sua colega Cate Blanchett e o agradecimento de seu pai aos fãs pelo apoio que vem recebendo. Ledger, 28 anos, mais conhecido pelo papel do caubói gay que desempenhou em 2005 em "O Segredo de Brokeback Mountain", morreu de uma overdose acidental de medicamentos em seu apartamento no último dia 22 de janeiro. Sua morte chocou fãs de cinema e atores em todo o mundo e disparou alertas sobre a mistura de remédios receitados, especialmente analgésicos, tranqüilizantes e pílulas para dormir. Entre os presentes ao funeral neste sábado em Peth, estavam Michelle Williams, que contracenou com Ledger em "Brokeback Mountain". Ela chegou com a irmão de Ledger, Kate, mas sem a filha de dois anos que teve com o ator, Matilda. Também participaram da cerimônia, realizada em uma escola feminina na cidade a oeste da Austrála, a modelo Gemma Ward, com quer Ledger teria se envolvido, assim como os atores australianos Bryan Brown e Joel Edgerton. O pai do ator, Kim Ledger, pediu à imprensa que deixasse a família realizar uma cerimônia privada, mas permitiu fotos das pessoas chegando ao local. O funeral durou cerca de 90 minutos. A imprensa local disse que o corpo de Ledger foi então cremado diante de apenas dez membros próximos de sua família. Os demais foram para um restaurante à beira-mar, na continuação do velório. Ledger estrelou 18 filmes na Austrália e em Hollywood e foi indicado ao Oscar pelo caubói de "Brokeback Mountain". Mais recentemente, ele interpretou o Coringa em "Batman: The Dark Knight" e foi uma das muitas encarnações de Bob Dylan em "I'm not there". Quando morreu, trabalhava em "The Imaginarium of Doctor Parnassus", de Terry Gilliam. Presentes disseram que Blanchett, familiares e sua irmã discursaram no funeral, que incluiu vídeo clipes do ator e algumas de suas músicas favoritas, como "The Times They Are A Changing", de Bob Dylan.