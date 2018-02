Família crê na melhora de Fábio

O filme estreou no dia 1.º de janeiro e foi assistido por 1 milhão de brasileiros, segundo a produtora LC Barreto. Esperava-se bem mais. Os produtores admitiram que erraram na escolha da data, já que a concorrência com o blockbuster Avatar ajudou a derrubá-lo - com a polêmica gerada pela acusação de que seria um filme pró-Lula, e num ano de eleição.

Paula e família contam com a notícia para acelerar a recuperação de Fábio. Ele sofreu grave acidente de carro no Rio no dia 19 de dezembro do ano passado, e não viu o filme estrear - não saiu do coma desde então. Está sendo cuidado em casa. "Com a notícia, espero que acorde. Temos esperança. Ele passa o dia com os olhos abertos, está mais esperto. Conversamos como se estivesse entendendo tudo."