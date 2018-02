Família, bela atração da Cultura

15H40 NA GLOBO

(Material Girls). EUA, 2006. Direção

de Martha Coolidge, com Hilary Duff, Haylie Duff, Anjelica Huston, Maria Conchita Alonso, Brent Spiner,

Lukas Haas, Marcus Coloma.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Duas herdeiras perdem o controle da companhia de cosméticos na sequência de episódio que envolve creme facial e mulher que ficou desfigurada por causa dele. Ambas dão duro para reaver seu negócio e, no processo, aprendem duas ou três coisas sobre o trabalho, mas não propriamente sobre a vida. O filme faz o elogio da futilidade, mesmo quando finge criticá-la. Para fãs de Sex and the City (e com atrizes melhores, Anjelica Huston e Maria Conchita Alonso). Reprise, colorido, 97 min.

As Leis de Família

22 H NA CULTURA

(Derecho de Familia). Argentina, 2006. Direção de Daniel Burman, com Daniel Hendler, Arturo Goetz, Eloy Burman, Julieta Díaz, Adriana Aizemberg,

Jean Pierre Reguerraz, Dmitry Rodnoy, Luis Albornoz.

Um bom programa da Mostra na TV e que fica melhor ainda se o público também assistir a Dois Irmãos, do mesmo diretor, em exibição nos cinemas. Como sempre, Daniel Burman fala sobre família. Advogado tem problemas de relacionamento com o pai. Quando se casa e tem um filho, a distância diminui, mas um acontecimento o faz repensar a vida familiar. Daniel Hendler, do elenco de Cabeça a Prêmio, é ótimo ator, mas isso já vem de outros filmes de Burman - O Abraço Partido, por exemplo. Reprise, colorido, 102 min.

A Máquina do Tempo

22 H NA REDE BRASIL

(The Time Machine). EUA, 2002. Direção de Simon Wells, com Guy Pearce, Jeremy Irons, Samantha Mumba.

Fantasia adaptada de H.G. Wells (o diretor é bisneto do autor), trata de cientista que cria máquina do tempo para tentar reverter um acontecimento trágico (a morte de sua amada). A versão de 1960, de George Pal, com Rod Taylor, era bem melhor. Até os efeitos aqui parecem de segunda. Reprise, colorido, 95 min.

Kung Pow - O Mestre da Kung-Fu-São

23H45 NA RECORD

(Kung Pow! Enter the Fist). EUA, 2002. Direção de Steve Oedekerk, com Steve Oedekerk, Fei Lung, Leo Lee, Ling Ling.

Mistura de ação e humor para fãs de artes marciais. A cada geração, nasce um Escolhido para combater o mal do mundo. Só que, desta vez, o herói age movido por um projeto pessoal - ele quer se vingar do vilão que trucidou sua família. O tom é de paródia, com lutas encenadas para parecer (às vezes) pastelão. Reprise, colorido, 81 min.

Intercine

2H15 NA GLOBO

A Globo exibe hoje o preferido do público entre - A Última Missão, de Anthony Hickox, com Armand Assante, Ornella Muti, Jurgen Prochnow e Aleksandra Vujcic, sobre agente que volta à ativa para missão que tem sabor de vingança, caçando espião russo que matou sua amada, ou seja, nada a ver com o filme homônimo de Hal Ashby com Jack Nicholson, dos anos 70; e O Garoto de Harvard, de James Toback, com Adrian Grenier, Sarah Michelle Gellar, Joey Lauren Adams e Eric Stoltz, sobre atleta do basquete que aceita fazer acordo com a Máfia para vencer jogo importante; sua vida, compreensivelmente, vira pesadelo quando o caso é descoberto.

Joana d"Arc

3 H NA REDE BRASIL

(Joan of Arc). EUA, 1998. Direção de Christian Duguay, com Leelee Sobieski, Jacqueline Bisset.

O cinema contou muitas vezes a história da donzela de Orleans, que liderou os franceses na guerra contra os ingleses, no século 12. O caso de Joana d"Arc tornou-se emblemático porque ela foi queimada viva na fogueira, pela Inquisição e, séculos mais tarde, foi reabilitada (e santificada). Diretores como Carl Theodor Dreyer, Victor Fleming, Roberto Rossellini, Otto Preminger, Robert Bresson e Luc Besson trataram do assunto. Christian Duguay fez sua versão para TV. Leelee Sobieski segue a trilha de atrizes (estrelas?) como Falconetti, Ingrid Bergman, Jean Seberg, etc. Vale uma olhada. Reprise, colorido, 140 min.

Amanhã

A Globo exibe amanhã, no Intercine, o preferido do público entre - Ruas Selvagens, de Scott Kalvert, com Stephen Dorff, Brad Renfro e Fairuza Balk, sobre a guerra de gangues que ensanguentou o Brooklyn, em Nova York, no verão de 1958 (EUA, 2001, fone 0800-70-9011); e O Segredo do Abismo, de James Cameron, com Ed Harris, Mary Elizabeth Mastrantonio e Michael Biehn, sobre casal em crise que fortalece a união numa aventura no fundo do mar, onde ambos, como cientistas, investigam estranha ocorrência que pode ser

o surgimento de um ET (EUA, 1989, fone 0800-70-9012).

TV Paga

Telefone

1 H NO TCM

(Telefon). EUA, 1977. Direção de

Don Siegel, com Chgarles Bronson, Lee Remick.

Charles Bronson é agente rus-so que busca, nos EUA, espião que enlouqueceu e está transformando pessoas em homens e mulheres-bomba. O diretor Siegel refaz, em tom menor, mas com eficiência, seu clássico Vampiros de Almas, dos anos 1950. Reprise, colorido, 102 min.