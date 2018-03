Família Beckham recebe desculpas de ex-babá na Justiça

O caso resultou de afirmações feitas por Abbie Gibson sobre a vida privada do jogador do LA Galaxy e de sua esposa ex-Spice Girl, após a babá ter se demitida. As declarações foram publicadas em um artigo de jornal em abril de 2005, sob o título "Família Beckham às portas fechadas".

Nesta terça-feira, o advogado do casal, Gerrard Tyrrell, disse à Alta Corte que Gibson concordou agora em "garantir permanentemente discrição", informou a Press Association.

Ela "pediu desculpas incondicionalmente a David e Victoria Beckham e suas famílias por violar sua conduta de confiança" e também retirou uma reivindicação por demissão sem justa causa, disse.

"Entre maio de 2003 e março de 2005, a senhora Gibson estava empregada como a babá das crianças de David e Victoria Beckham", disse Tyrrell à corte.

"Após ela ter se demitido do emprego, deu uma entrevista ao jornal News of the World. Nesta entrevista ela revelou informações confidenciais sobre a vida privada de Beckham e sua família."

Niri Shanmuganathan, advogado de Gibson, disse que sua cliente estava "satisfeita em garantir a discrição".

