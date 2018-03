Família acompanha Natasha Richardson após acidente de esqui

Agentes de Richardson, de 45 anos, e seu marido, o ator Liam Neeson, se negaram a comentar sobre a gravidade de seus ferimentos, mas o jornal The New York Times informou que a atriz está em "estado grave com ferimentos na cabeça".

Neeson, que participava de gravações em Toronto, viajou para estar com sua esposa em Montreal após o acidente, ocorrido na segunda-feira quando Richardson caiu durante uma aula particular de esqui no resort Mont Tremblant, a cerca de 120 km ao norte de Montreal.

Imagens de televisão mostraram a mãe de Richardson, a atriz e ativista Vanessa Redgrave, a irmã, a estrela de televisão Joely Richardson, e a tia, a atriz Lynn Redgrave, chegando ao hospital Lenox Hill, em Manhattan, de madrugada.

Fotos mostraram dois garotos --identificados pela imprensa local como os filhos de Richardson com Neeson, Daniel Jack, de 12 anos, e Michael, 13-- deixando o hospital na manhã desta quarta-feira.

Segundo informações fornecidas pelo resort canadense, Richardson aparentava estar em boas condições após a queda, mas seu instrutor chamou a patrulha de esqui para levá-la à base da montanha. Eles a levaram ao hotel e depois chamaram uma ambulância após verificar que ela não esta bem.

A atriz foi levada a Nova York após ser atendida no Hospital du Sacre-Coeur, em Montreal, na terça-feira.

(Reportagem de David Ljunggren em Ottawa, Kate Kelland em Londres e Jill Serjeant em Los Angeles)