'Fame - O Musical' estreia em maio

Sarrazac lança livro no Brasil

Após anos de tentativas, o Sesc finalmente conseguiu trazer ao Brasil o francês Jean-Pierre Sarrazac. Dramaturgo, ator e um dos mais importantes teóricos do teatro do mundo, Sarrazac participa das atividades em comemoração aos 30 anos do CPT - Centro de Pesquisa Teatral, do diretor Antunes Filho. Aqui, ele vai conduzir um workshop de escrita dramática e participa de uma conferência para lançar seu livro Léxico do Drama Moderno e Contemporâneo, que merece edição brasileira da Cosac Naify. Uma das peças de Sarrazac também merecerá uma leitura dramática, dirigida por Nelson Baskerville.

Curitiba traz festiva a SP

Mais esperado evento das artes cênicas do País, o Festival de Curitiba terá uma parte de sua programação apresentada em São Paulo. Este ano, o Auditório Ibirapuera e o Itaú Cultural vão receber algumas das montagens que compõem a grade oficial do Festival. A mostra paranaense ocorre entre os dias 27 de março e 8 de abril. Os espetáculos chegam à capita logo na sequência. É o caso de Licht+Licht. A peça dirigida por Caetano Vilela para a Cia. de Ópera Seca será apresentada em Curitiba nos dias 4 e 5 de abril. Em São Paulo, o trabalho poderá ser visto nos dias 11 e 12 no Auditório Ibirapuera.