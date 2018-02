Faltam modelos asiáticas e negras nas passarelas de Nova York Enquanto as coleções de primavera são apresentadas nas passarelas da Semana de Moda de Nova York, a falta de diversidade étnica se faz notar entre as modelos, e alguns observadores do setor de moda dizem que ocorre discriminação. Os desfiles da semana acontecem semanas depois de a famosa modelo negra Naomi Campbell acusar as revistas de moda de favorecer modelos de pele clara em detrimento da beleza negra. "É lamentável que uma garota branca e loira ainda seja o ideal de beleza", comentou o diretor de arte e moda Frank de Jesus, dizendo que não conseguiu encontrar uma modelo asiática para Sabyasachi. Uma representante do Conselho de Estilistas de Moda dos EUA disse que cabe aos estilistas exigir a diversidade étnica. Na Semana de Moda de Nova York, muitos dos maiores estilistas optaram por empregar em seus desfiles uma ou duas modelos negras e algumas asiáticas, mas outros não tiveram nenhuma, segundo repórteres da Reuters que assistiram a mais de 40 desfiles. Dados do censo norte-americano indicam que negros e mestiços de negros com outras raças compõem 13 por cento da população do país. Diane von Furstenberg e Baby Phat estão entre os poucos estilistas que incluíram uma mistura racial entre suas modelos. Pelo menos metade das modelos da Baby Phat, cujos modelitos urbanos glamurosos são de Kimora Lee Simmons, eram negras ou asiáticas. A modelo Godeliv Van den Brandt, de ascendência belga e congolesa, disse que as modelos negras são usadas muito menos que as brancas. "Eles gostam de usar loiras e morenas de pele branca", disse ela. "Às vezes se usam mais modelos negras quando há por exemplo roupas de inspiração africana." Vários estilistas e algumas modelos, incluindo a top sudanesa Alek Wek, relutaram em falar da questão racial, embora Wek tenha admitido que teve dificuldades no início da carreira.