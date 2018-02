Faltam dados da cidade

Além da publicação, a iniciativa prevê a realização de um fórum, que reúna representantes de políticas culturais públicas das 12 capitais envolvidas. "Todas juntas, essas cidades mostram o peso e a importância da cultura. E isso é mais importante do que tê-las competindo umas com as outras", comenta Prin.

Ainda que os dados aferidos englobem todas as cidades, parte delas mereceu uma análise mais detida. Nove delas ganharam um perfil, com direito a detalhamento de suas principais potencialidades e desafios. É o caso de Mumbai, que apesar das dificuldades na produção cultural, já conta com 16% de sua população empregada em setores criativos da economia.

Em outras cidades pesquisadas, como é o caso de São Paulo, os números não chegaram a ser interpretados. Um aspecto que também chama a atenção é a ausência de informações em vários dos quesitos medidos.

Os dados foram fornecidos pela Secretaria Municipal de Cultura. "Eles não tinham nem tempo nem dinheiro para participar de toda a pesquisa", argumenta o pesquisador. "Mas isso deve mudar na próxima edição. Há três semanas, recebemos os dados que faltavam e vamos atualizar as informações no site." O endereço é www.worldcitiesculturereport.com.