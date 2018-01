Falta ao torcedor dos EUA aprender a vaiar Os americanos tomaram, enfim, gosto pelo futebol, mas, que ninguém se iluda por lá, é mais complicado dominar o assunto - a bola eles até já controlam direitinho - do que desocupar o Afeganistão. O mundo da bola é diferente! O próprio Obama, recém-apresentado ao esporte bretão, está achando a lei do impedimento mais complexa que a lei antiterror de seu país. No fundo, no fundo até gostou da eliminação dos EUA na Copa para não precisar pensar mais nisso agora.