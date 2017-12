Falso twitter anuncia morte de Mario Vargas Llosa

O site oficial do escritor peruano Mario Vargas Llosa foi hackeado e o autor foi falsamente declarado morto por um perfil falso no Twitter, Alfaguara News. No Brasil, a editora Alfaguara negou a notícia e confirmou que os perfis corretos da editora são @alfaguara_br, no Brasil, e @Alfaguara_es, na Espanha.

Mesmo assim, a notícia se espalhou e despertou curiosidade mundial. O próprio @AlfaguaraNews afirmou posteriormente que é uma conta falsa criada pelo jornalista italiano Tommasso Debenedetti, conhecido por “matar” celebridades na internet.

Na semana passada, na quarta-feira (4), outro perfil falso, agora da editora Sextante, noticiou a morte do escritor Paulo Coelho, em acidente de carro. Antes que a editora se pronunciasse, o próprio autor usou sua conta no Twitter para declarar a inverdade: “Em princípio continuo vivo #bo