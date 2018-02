Falso boato sobre casamento de Clooney atrai multidão em Londres

A revista de celebridades norte-americana UsWeekly foi a fonte mais citada de reportagens, segundo as quais o galã hollywoodiano de 53 anos iria selar a união com a advogada de direitos humanos libanesa de 36 anos “na presença de seus pais” no Chelsea Old Town Hall.

A mensagem da casa de eventos, entretanto, não poderia ter sido mais clara: “NÃO iremos realizar o casamento do senhor Clooney em nossas instalações hoje”, informou em uma nota sucinta afixada na porta.

“Auxiliamos nas preliminares legais para uma proposta de cerimônia de casamento de George Clooney e sua noiva”, afirma o aviso. “Foi solicitado um certificado atestando não haver nenhum impedimento, e este foi emitido, já que nenhuma objeção foi feita”.

A instituição ainda acrescentou que “uma equipe de filmagem e fotógrafos da imprensa só causariam uma provável interrupção nas cerimônias de casamento de outros casais”.

Isso não impediu dezenas de curiosos, a maioria mulheres, e fotógrafos de aparecerem no cartório do oeste londrino.

Clooney, que namora Alamuddin desde outubro de 2013, disse que o casal pretende realizar uma grande cerimônia de casamento oficial em Veneza no final de setembro.

(Por Kathi Urban-Oberberg)