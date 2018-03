Falar para sentir

Passaram-se dois anos desde a estreia de Viver Sem Tempos Mortos, encenada no Rio e em São Paulo. "Não parece muito tempo, mas me sinto bem diferente: apanhei bastante", conta Fernanda Montenegro, voz embargada, lembrando do aumento no número de amigos queridos que se foram com a morte de Ítalo Rossi, em agosto. "Antes, foram o Fernando (Torres), Guarnieri e tantos outros."

A atriz, no entanto, firma-se no presente. Próxima dos 82 anos (completa no dia 16), Fernanda mantém uma agenda recheada de atividades: rodou um curta-metragem inspirado em A Falecida, de Nelson Rodrigues, prepara-se para embarcar na viagem de Ana Carolina e, no teatro, concentra-se nas palavras de Simone de Beauvoir.

"Li O Segundo Sexo, uma das grandes obras dela, quando estava com 19 anos e, desde então, descubro um novo detalhe a cada releitura", comenta. "Galina Ulanova, grande bailarina russa, decidiu, certa vez, que não mais faria nenhuma outra coreografia a não ser Romeu e Julieta. Durante 18 anos, ela só dançou essa peça e sempre percebia algo novo. Isso acontece comigo e com qualquer ator: ao entrar em cena, jamais somos o mesmo da noite anterior."

Quando inicia Viver Sem Tempos Mortos, Fernanda passa a limitar os movimentos para concentrar na fala a narração de uma série de reflexões sobre a vida e a obra de Simone de Beauvoir. "O que importa é a mensagem, não a atuação. Se eu dissesse qualquer uma das frases dela combinando com um acender de cigarro ou um andar pela sala, muita coisa se perderia."

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Fernanda estava convicta de que esse deveria ser o caminho da encenação, mas arriscou variações como teste. Não deu certo: qualquer gesto criava uma personagem que era a que ela queria de fato interpretar. "Por sorte o Felipe (Hirsch) entendeu da mesma forma e, ao dirigir, foi limpando a cena, até chegar ao melhor resultado, minimalista, sensibilizado."

Assim, o espectador vai desfrutar do poder de uma atriz no pleno exercício de um atuação: vestida de forma discreta ("Assim como era Simone"), ela praticamente não se movimenta, modulando a voz para que as ideias de Simone se espalhem pela sala.

Nesses dois anos desde a estreia da leitura (termo, segundo a atriz, mais apropriado que "espetáculo"), houve uma mudança de governo, com a chegada de Dilma Rousseff à presidência da República. A novidade (trata-se da primeira presidente do Brasil) incentiva Fernanda a comentar sob o olhar simoniano.

"Minha atitude é feminina e não feminista, pois me recuso a ver como exótico o fato de termos uma mulher na presidência. Fico inquieta quando me questionam sobre isso, pois, o contrário não causa espanto", comenta. "Dilma vem se mostrando uma mulher íntegra, que ainda está no tempo de prestar atenção no em torno e em si mesma. Não é afoita ou histriônica e gosto de saber que não tem experiência política."

O fato de a presidente não hostilizar a oposição, de ter convidado ex-mandatários para recepcionar Barack Obama, e de ter escrito uma carta de alta qualidade em que felicitava os 80 anos de Fernando Henrique Cardoso, isso qualifica Dilma, no entender da atriz, como uma personalidade política. "O problema é que a corrupção no Brasil virou um poder suprapartidário, quase um quarto poder", lamenta.

"Se Dilma ceder a esse poder paralelo para poder governar, teremos um governo corrupto. Ela parece viver um dilema shakespeariano, como Hamlet: se cede sua integridade para poder governar, como será esse mandato? A corrupção, no Brasil, tornou-se algo ameaçador, despudorado. É tal a força que a coisa não é sub-reptícia, mas falada, escrita e desafiada."

Nascida em Paris em 1908, Simone de Beauvoir dedicou-se sempre à leitura pois, desajeitada, não tinha sucesso com atividades esportivas. Estudou matemática e literatura até ingressar no curso de filosofia na Sorbonne.

Lá, conheceu outros jovens intelectuais, como Maurice Merleau-Ponty, René Maheu e Jean-Paul Sartre. Em 1929, Simone tornou-se a mais jovem a obter o Agrégation na filosofia, e a nona mulher a obter este grau. No exame final, ficou em segundo lugar - Sartre, 24 anos, foi o primeiro (ele havia sido reprovado no seu primeiro exame).

Logo, Simone se uniu estreitamente ao filósofo e a seu grupo, criando uma relação aberta, a ponto de permitir compatibilizar liberdades individuais com vida em conjunto. Isso também influenciou sua obra - no primeiro romance, A Convidada (1943), explorou os dilemas existencialistas da liberdade, da ação e da responsabilidade individual.

Já os ensaios críticos de O Segundo Sexo (1949) trazem uma profunda análise sobre o papel das mulheres na sociedade. "A vida deles ainda é espantosa, especialmente porque ainda hoje se discutem os mesmos valores de homem e mulher", comenta Fernanda Montenegro. "Sem o trabalho de Simone e de Sartre, provavelmente não teria existido a contracultura ou até mesmo Woodstock. Talvez nem mesmo movimentos de recuo, como o surgimento dos yuppies nos anos 1980, homens tão fechados em si mesmos." / U.B.