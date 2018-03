Falando sério Se tivesse parado para pensar, talvez Roberto Carlos tivesse mudado de ideia. Mas não. Em plena terra santa de Jerusalém, onde se apresentou para 5 mil pessoas no ano passado, Robertão cantou Falando Sério pouco antes de Ave Maria. Música que nunca entrou em sua lista de proibidas, como Quero Que Vá Tudo Pro Inferno, Falando Sério fala sobre a paixão de um homem por uma prostituta. E sem figuras de linguagem. "Falando sério, eu não queria ter você por um programa / E apenas ser mais um em sua cama / por uma noite apenas e nada mais." Ninguém pegou em seu pé por isso e Roberto seguiu em frente sem pesos de herege. Seu show em Israel sai agora em DVD com imagens que alternam rápidas cenas de Roberto por lugares sagrados com o fluxo da apresentação. É o pacote perfeito para as mães. O cantor mais religioso que o show biz já produziu mostrando suas canções em um palco com imagens como a do Muro das Lamentações ao fundo. Além de tudo o que todo mundo sabe que ele canta - Emoções, Jesus Cristo, Como Vai Você - mostra Unforgettable em inglês, Caruso em italiano e Aquarela do Brasil em português. Estar de olho no mercado internacional, como cantar Falando Sério, não pode ser tão pecado assim.