Falabella leva adaptação de Hairspray a teatro de SP

Enquanto Falabella se livrou das gordurinhas, os protagonistas da peça, Simone Gutierrez e Edson Celulari, tiveram que aprender a lidar com um peso a mais no palco. Para viver a jovem Tracy Turnblad, Simone engordou 15 quilos. "Foi uma loucura, sempre fiz de tudo para emagrecer." Para manter a agilidade, a atriz, que atuou nos musicais Cabaret, 70''s e Sinatra in Concert, adotou uma prática radical. "Comecei a correr na esteira cantando. O espetáculo é todo muito aeróbico", afirma.

Já Celulari não precisou engordar na vida real, mas para interpretar a mãe de Tracy, Edna Turnblad, uma mulher de 150 quilos, precisou se acostumar com um traje repleto de enchimentos. "Faço quatro sessões de fisioterapia por semana. São sete quilos de roupa, o que pesa mais são os peitos de silicone. E tem também a bunda, que é enorme e mexe o tempo todo", revela.

Na trama, Tracy e Edna vivem em Baltimore (EUA), em 1962. Tracy é uma adolescente que tem duas paixões: dança e o programa Corny Collins Show. Mesmo sendo gordinha, ela conquista uma vaga de dançarina no show. Seu sucesso começa a incomodar Amber (Danielle Winits) e sua mãe Velma Von Tussle (Arlete Salles). A rivalidade entre as famílias fica mais acirrada quando as jovens começam a disputar o coração de Link Larkin (Jonas Faro). As informações são do Jornal da Tarde.

Hairspray

Teatro Bradesco. Rua Turiaçu, 2.100. Telefone 3670-4141.

Quinta, às 21h. Sexta, às 21h30. Sábado, às 17h e 21h30. Domingo, às 18h.

Ingresso: de R$ 40 a R$ 70. Até 16/5.

1.457 lugares. 160 minutos. Livre.

www.hairspray.com.br.