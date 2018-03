'Fala que eu te escuto' chega a bater Gentili

protagonista de Malhação, acompanha os pais, João Vitti e Valéria Alencar, à 3ª edição da Maior Triagem do Mundo, organizada pela Ong Turma do Bem (Tdb). A ação, que sempre conta com apoio de estrelado time de artistas, seleciona menores carentes de 11 a 17 anos para tratamento odontológico bancado por uma rede de dentistas do bem.

Lu Grimaldi, Susana Pires, Ingra Liberato e Isabela Garcia também são esperados na triagem da Tdb no Rio. A ação será amanhã, Dia Mundial do Sorriso, na sede da Escola Unidos de Vila Isabel. A ação se repete em São Paulo, na sede da Vai Vai, onde são esperados atores de Carrossel e Chiquititas, além de Bel Kowarick, Cassio Scapin, Jack Delabona, Leonardo Mijorim, Regina Volpato, Sarah Oliveira e Thiago Adorno.

A MTV celebra a chegada à primeira posição entre os assuntos mais comentados do mundo no Twitter pela hashtag "MTVHITS", na semana de 14 de abril, com o MTV Hits Especial Justin Bieber. Mas é o caso de comemorar?

Por falar em MTV, o canal engata, via Midgal Filmes, a 2ª temporada de Música.doc. A produção já tem aval da Ancine, no valor total de R$ 1.165.004,50.

O bom desempenho de Dez Mandamentos, novela da Record, no Ibope, só confirma o entusiasmo da emissora para produzir histórias bíblicas - temática antes restrita a séries. Outra produção desse nicho já começa a sair do papel, também com formato de folhetim: é Josué e a Terra Prometida.

A Record percebeu na temática bíblica a mesma oportunidade que o SBT sentiu com o universo infantil. São duas searas onde a Globo não pisa e capazes de atrair um público conservador, sem identidade com a linguagem mais realista dos folhetins da Globo.

Fantasmas além do make up. Devidamente produzida para o enredo fantasmagórico de Amorteamo, série que estreia dia 8 de maio, na Globo, Marina Ruy Barbosa posa com os pais da noiva-cadáver interpretada por ela na história: Isaac (Isio Ghelman) e Esmeralda (Fabiana Gugli). Ela foi criada pelo pai, que dizia que a mãe havia morrido no parto. A menina cresceu se sentindo culpada e venerando a memória da mãe. Anos mais tarde, descobre que a mãe a abandonou.