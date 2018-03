Faixas de Michael Jackson foram furtadas da Sony A Sony confirmou nesta segunda-feira que faixas gravadas por Michael Jackson foram furtadas de seu site durante uma invasão de hackers. A empresa ainda não revelou quais gravações foram levadas. Desde 2010, a Sony tem contrato no valor de US$ 250 milhões com o espólio de Michael Jackson, que lhe dá direitos sobre o catálogo do cantor, incluindo discos clássicos e gravações inéditas. Em abril de 2011, a rede online de jogos de PlayStation foi invadida, comprometendo os dados pessoais de 77 milhões de usuários. A BBC confirma que as faixas foram roubadas nessa ocasião. Em maio, dois suspeitos foram apreendidos. / BBC e NYT