Faith no More vem para o festival SWU A banda americana Faith No More foi anunciada ontem como a principal atração do dia 14 de novembro no SWU. Fora da ativa, o grupo, a princípio, faria uma rara aparição exclusivamente para o festival. Curiosamente, o vocalista da banda, Mike Patton, também estará em outro grande festival este ano, o Rock in Rio, entre setembro e outubro, no Rio de Janeiro, com seu projeto paralelo Mondo Cane. Muitas outras atrações do SWU, que este ano será realizado em Paulínia, de 12 a 14 de novembro, ainda serão anunciadas. Estão previstos ao todo 70 grupos e artistas para os três dias do evento.