Faiscante, Amy MacDonald segue trilha certeira A escocesa Amy MacDonald, ao contrário de sua xará Winehouse, não frequenta o noticiário por escândalos. Mas faz tanto sucesso quanto a colega, não só no Reino Unido. Seu empolgante álbum de estreia, This Is the Life (2007) vendeu significativos 3 milhões de cópias no mundo. O segundo, A Curious Thing, chega com força para manter a chama acesa. A receita é a mesma: rocks faiscantes e melodiosos, como Don"t Tell Me That It"s Over e Spark, tocados na guitarra acústica, bons vocais para cima e para fora, pouca coisa mais calma, letras reflexivas e amorosas sem pieguice.