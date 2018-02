Fafá e Magal resgatam clipes do 'Fantástico'

Medalha, medalha, medalha

"Eu me apelidei de super-homem": a frase é do campeão olímpico Cesar Cielo que, sem falsa modéstia, diz se sentir o melhor do mundo por alguns minutos após a vitória. Obcecado por resultados, ele fala Thiago Asmar, no Esporte Espetacular de amanhã.

A nova novela das 7 da Globo inspirou a criação de quatro sites baseados nas marcas fictícias de Geração Brasil, a saber: a empresa de tecnologia Marra Brasil, o canal a cabo Parker TV, o site de notícias Fato na Rede e a página do Instituto Regenera. Serão todos abrigados pelo GShow.

A propósito da extensão de seus programas para a web, a Globo segue ampliando esforços para aproveitar melhor a audiência de seus produtos na tal segunda tela - a web. Todo novo programa que lá se cria já chega com o compromisso de oferecer desdobramentos na internet.

Eduardo Campos, pré-candidato à presidência da República, é o alvo do Canal Livre de amanhã, na Band.

E o ministro Guido Mantega é o nome de estreia do novo programa de entrevistas da TV Brasil, Espaço Público, sob o comando de Paulo Moreira Leite. No ar, terça-feira, às 22 h, ao vivo.

Homem de Ferro 3, o filme mais visto no País em 2013, levou o Telecine Premium ao 1º lugar no ranking da TV paga durante a sua estreia no canal, em 26 de abril. A produção faturou mais de US$ 1 bilhão ao redor do mundo.

Edson Celulari tem se divertido em uma longa tirolesa vizinha das locações da série Animal, em gravação para o GNT, em Minas do Camaquã (RS). E pretende repetir a dose com Enzo e Sofia, seus filhos, que lá vão visitar o pai.

Drauzio Varela, que amanhã estreia nova série no Fantástico, agora sobre câncer de mama, é a principal aposta do programa para reerguer sua audiência. Os índices de estreia do novo formato, domingo passado, ficaram aquém do esperado - 18 pontos em São Paulo.

Em cinco episódios, a nova série do doutor Drauzio acompanha três mulheres diagnosticadas com a doença.