Facebook fará bate papo ao vivo com Oprah Winfrey

Usuários do Facebook poderão acessar a conversa em vídeo às 14h30 (horário de Brasília) e deixar perguntas para Oprah na página criada para o evento. O bate papo terá duração de uma hora.

Oprah, de 57 anos, aderiu às mídias sociais. Ela possui quase 6,3 milhões de fãs no Facebook e mais de 7,2 milhões de seguidores no Twitter.

Ela realizou a última temporada do seu programa "The Oprah Winfrey Show" em maio. Ela continua a apresentar um programa no horário nobre do canal Oprah Winfrey Network, lançado no início do ano por ela.

(Por Piya Sinha-Roy)