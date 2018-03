Faça sua cena e Fernando Meirelles edita: tudo pela floresta

À frente do reality pela segunda vez, João Dória Jr. tem contrato com a Record até dezembro e diz que ainda não há conversas sobre uma possível renovação. "Vamos cumprir esta etapa, não há ansiedade", disse à repórter do Estado Thaís Pinheiro.

Aquele Beijo, nova trama das 7 da Globo, estreou anteontem com 35 pontos de média, na Grande SP. Morde & Assopra, sua antecessora, fechou com 36 pontos.

A produtora Moonshot Pictures, a mesma que fez a série 9 mm para a Fox, fechou contratos com empresas da França, Itália e Inglaterra para exibição do programa Hollywood News 3D. E negocia o formato com países asiáticos.

A Fremantle festejou a média de 3 pontos alcançada pelo Projeto Fashion, sábado. O programa estreou com 1 ponto na Band.

Enquanto faz graça nas gravações da 2ª temporada do seriado A Mulher Invisível, para a Globo, Débora Falabella dá as caras no cinema com Meu País, filme de André Ristum, onde faz Manuela, menina que sofre de deficiência intelectual e perde a mãe.

Sabe aquele cartaz que gente como Rodrigo Santoro, Marcos Palmeira, Gisele Bündchen, Bruna Lombardi, Carlos Alberto Ricelli, Alice Braga, Fernanda Torres, Angelo Antonio e Wagner Moura, entre mais de 25 personalidades vêm segurando em fotos e vídeos para a campanha Floresta Faz a Diferença? A partir de hoje, uma série de novos filmes com depoimentos de todos eles, finalizados pela O2 Filmes, passa a ser veiculado na internet, pelo site da campanha que pede revisão urgente no projeto do Código Florestal, agora em discussão no Senado. As cenas irão ao ar pelo www.florestafazadiferença.org.br, pelo Youtube e por blogs e sites pessoais dos nomes envolvidos. Agora imagine que qualquer cidadão, anônimo de tudo, pode gravar também o seu alerta sobre o Código Florestal e enviá-lo para ser veiculado junto à galeria dos famosos. A cena será editada pela equipe de Fernando Meirelles, sob supervisão do próprio, e veiculada no pacote dos que defendem a reforma do projeto. "Estamos criando um recurso no site da campanha para que qualquer internauta envie o seu vídeo", conta o publicitário Raul Cruz Lima, que trabalha em parceria com Percival Caropreso e o próprio Meirelles, todos sem remuneração.

O fôlego da campanha em alcançar as redes sociais e web em geral, o que já permitiu à campanha a façanha de manter uma transmissão no ar por 72 horas, impactando 31 milhões de pessoas, tem animado artistas e executivos de TV no que eles chamam de "jornalismo cidadão". O negócio já faz eco na Globo, que tem veiculado uma versão mais enxuta do depoimento de Santoro.

Dois extremos