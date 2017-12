Fabrício Carpinejar lança livro em Porto Alegre Será lançado nesta segunda-feira, às 19h30, em Porto Alegre, o livro Meu Filho, Minha Filha, de Fabrício Carpinejar, colaborador do Estado. Será na Livraria Cultura, do Bourbon Shopping. Haverá ainda debate com Carlos Nejar, Celso Gutfreind e Mário Corso e leitura de texto pelo autor. ?Tenho um filho comigo e uma filha longe. Meus poemas buscam entender a dor e a alegria dessa criação difícil, desafiadora?, explica Carpinejar. ?Uso a linguagem que um dia desejei ouvir de meus pais, também separados.? Mais informações no site e no blog de Fabrício Carpinejar. Meu Filho, Minha Filha, de Fabrício Carpinejar. Livraria Cultura, do Bourbon Shopping. Tulio de Rose, 80, tel.: 51- 3028 -4033. Hoje