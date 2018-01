Fábio Porchat é alvo de nova série na Globo

Leblon 2. "Bem que eu gostaria de incorporar à novela (e ao vivo!) as manifestações que ainda ocorrem no Rio, mas isso só será possível por meio de flash-backs, já que a estreia será em janeiro de 2014 e eu já estou escrevendo capítulos", disse Maneco à coluna. "Não posso, neste momento, adivinhar os desdobramentos dessas manifestações populares para poder mencionar no dia a dia da novela."

Sirene. A produtora Medialand prepara para breve a estreia de sua 8ª série policial: Socorro Imediato, criada para o canal Bio. O foco, aqui, são os bombeiros e paramédicos do Samu. O título consumiu quatro 4 meses de produção e 3 mil horas de gravações em São Paulo e Rio para 15 episódios.

Sirene 2. Acidentes de trânsito e domésticos serão acompanhados por esse telespectador ávido por cenas do gênero, com direito a closes no Águia e no Core, os helicópteros em ação em São Paulo e Rio.

Fátima Bernardes trocou a bancada do Jornal Nacional por um programa de variedades e, agora, entra em cena na ficção de A Grande Família. Ela estará no episódio que vai ao ar dia 26.

É que o programa da senhora William Bonner será visitado por dois personagens que também rendem participações especiais de Rodrigo Lombardi e Déborah Secco - todos a contracenar com Lúcio Mauro Filho, o Tuco.

E também no dia 26 de setembro, finalmente, chega à tela do Universal Channel a 4ª temporada da série The Good Wife.

Ao lado da filha Beatriz, Paulinho da Viola faz a estreia da nova temporada do Samba na Gamboa, programa conduzido por Diogo Nogueira na TV Brasil. E conta que a única coisa que o incomoda aos 70 anos é não poder mais "pegar peso", o que sempre curtiu

O Porta dos Fundos como é na web pode até não caber na tela da Globo, mas a emissora nunca foi tão generosa em promover todo um elenco de outro canal - no caso, o YouTube - com outros projetos. Já presente em A Grande Família, o humorista Fábio Porchat é o foco de uma nova ideia de seriado encabeçado pelo diretor de Núcleo Maurício Farias, em parceria com os roteiristas Bernardo Guilherme e Marcelo Gonçalves, os mesmos que estiveram à frente de A Grande Família por seis anos e agora escrevem A Mulher do Prefeito, com Denise Fraga e Tony Ramos. Ainda em fase de desenvolvimento, o projeto não foi submetido à direção da Globo.